التاريخ في صف ديوكوفيتش ضد فيدرر

تتجه الأنظار غدًا الأحد، صوب الملعب الرئيسي في نادي عموم إنجلترا، الذي سيكون مسرحًا لنهائي بطولة ويمبلدون، عندما يواجه النجم السويسري روجر فيدرر، نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبالنظر إلى نتائج اللاعبين في ويمبلدون، نجد أن فيدرر توج باللقب 8 مرات، بواقع 5 ألقاب متتالية بين عامي 2003 و2007، إضافة إلى نسخ 2009 و2012 و2017.

وحقق فيدرر 101 انتصار في البطولة، وتعرض لـ12 هزيمة، ويشارك في ويمبلدون للمرة الـ21 في مسيرته.

أما ديوكوفيتش، فتوج بلقب البطولة 4 مرات، أعوام 2011 و2014 و2015 و2018، وحقق 71 انتصارا وتعرض لـ10 هزائم، ويتواجد في ويمبلدون للمرة الـ15 في مسيرته.

وعلى الملاعب العشبية بشكل عام، توج فيدرر بـ19 لقبًا، وهو رقم قياسي في العصر الحديث، بينما أحرز الصربي 5 ألقاب.

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وحقق السويسري 38 انتصارا وتعرض لـ4 هزائم، هذا الموسم، بينما اقتنص الصربي 34 فوزا وتعرض لـ6 هزائم.

ويتفوق ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة على فيدرر (25-22)، بواقع 70 مجموعة مقابل 67 لمنافسه.

وفي المباريات النهائية للبطولات، يتفوق الصربي أيضًا (12-6)، لكن يتعادل الثنائي في شوط كسر التعادل (12-12).

وحقق ديوكوفيتش 9 انتصارات على فيدرر، في بطولات الجراند سلام، بينما تعرض لـ6 هزائم، كما يتفوق على السويسري في ويمبلدون (2-1).

يذكر أن ديوكوفيتش سيحافظ على صدارة التصنيف العالمي، الذي سيصدر الاثنين المقبل، بصرف النظر عن نتيجة المباراة، بينما سيرتقي فيدرر إلى المركز الثاني عالميًا، على حساب رافائيل نادال، في حال تتويجه باللقب.