شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرت "الخليج 365".. «الأهلي» يتعاقد مع البوسني ساريتش لـ 3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلن النادي الاهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش القادم من صفوف سوون سامسونغ الكوري الجنوبي، بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأضاف النادي أنه من المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم (الثلاثاء) المقبل.

يذكر أن "الخليج 365" نشرت يوم (الثلاثاء) الماضي عن قرب تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الفيس ساريتش