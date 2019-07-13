شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرت "الخليج 365".. «الأهلي» يتعاقد مع البوسني ساريتش لـ 3 سنوات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)أعلن النادي الاهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش القادم من صفوف سوون سامسونغ الكوري الجنوبي، بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة.
وأضاف النادي أنه من المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم (الثلاثاء) المقبل.
يذكر أن "الخليج 365" نشرت يوم (الثلاثاء) الماضي عن قرب تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الفيس ساريتش
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيداً لما نشرت "الخليج 365".. «الأهلي» يتعاقد مع البوسني ساريتش لـ 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.