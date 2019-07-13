شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف علاقة الـ60 مليون جنيه برحيل رباعي بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سياسة جديدة تنتهجها إدارة نادى بيراميدز على مستوى عقود اللاعبين المتواجدين داخل الفريق، حيث تم الاستقرار على النزول بمعدل قيمة عقود لاعبي الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

وترى إدارة نادى بيراميدز أن أسعار اللاعبين فى السوق المصري أصبحت مرتفعة للغاية، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على المردود الفني لجميع الأندية ويزيد معدل التضخم.

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ويعاني بيراميدز من أزمة كبيرة على مستوى اللاعبين المتواجدين داخل الفريق، حيث يوجد 4 لاعبين داخل الفريق تصل قيمة عقودهم السنوية حاجز الـ15 مليون جنيه لكل لاعب، ليصبح إجمالى رواتب الرباعى خلال الموسم 60 مليون جنيه، وهو الرقم الذي يتخطي القيمة المادية ليس فى بيراميدز فقط ولكن على مستوى جميع الأندية.

ويعد الرباعي عبد الله السعيد وعمر جابر وعلي جبر والحارس أحمد الشناوى هم الأعلي أجراً داخل صفوف فريق بيراميدز، حيث يحصل كلاً منهم بعد خصم نسبة الضرائب على 15 مليون جنيه سنوياً، ومن ثم لا تمانع إدارة النادي من تسويق أياً منهم خلال الفترة المقبل.

ودخل نادي الزمالك فى مفاوضات لضم عبد الله السعيد فيما دخل الأهلى فى مفاوضات مع على جبر وهي المفاوضات التي لازالت جارية فى الوقت الحالي.