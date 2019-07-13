شكرا لقرائتكم بيراميدز يحتفل بميلاد عبد الله السعيد الـ34... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية لفريق بيراميدز بميلاد لاعب الفريق عبد الله السعيد الـ34 حيث ولد السعيد فى محافظة الإسماعيلية عام 1985 ،

حصد عبد الله السعيد العديد من البطولات، حيث حقق 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة من كأس مصر، وبطولتين من كأس االسوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

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وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلي جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.