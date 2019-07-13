شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتعاقد مع ظهير أيسر دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن مسؤولو حرس الحدود من الحصول على خدمات عمرو صالح ظهير أيسر فريق وادى دجلة، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، و يتم توقيع العقود بصفة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان حرس الحدود قد تعاقد مع هادى رياض لاعب فريق وادى دجلة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، لدعم الفريق خلال بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

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من جانبه، قرر طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق وليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.