شكرا لقرائتكم هذا الثنائي يهدد انتقال على جبر لصفوف الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الدولى المصري على جبر مدافع فريق بيراميدز ، على أبواب النادي الاهلي ، حيث ينتظر عشاق القلعة الحمراء سرعة إنهاء الصفقة القوية لتدعيم دفاعات القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة القادمة.

وقطع النادى الأهلى مشوارا كبيرا نحو الحصول على توقيع جبر صخرة دفاع المنتخب الوطنى، لاسيما فى ظل تعاون نادي بيراميدز مع الاهلي في ملف الصفقات خلال الفترة المقبلة لتحقيق المصالح المشتركة.

إلا أن هناك ثنائى قد يهدد انتقال جبر إلى صفوف الأهلي حيث يعول مسئولو القلعة الحمراء على خطف مدافع الاسماعيلي أو مدافع إنبى لتعزيز الدفاعات الحمراء .

وحال نجاح الأهلى فى الحصول على توقيع محمود متولى مدافع النادي الإسماعيلي، والذى بات قريبا من الانتقال رسميا لصفوف الأحمر ، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، فسيتم صرف النظر عن التعاقد مع لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي.

ونفس الحال بالنسبة لللاعب أسامة جلال مدافع الفريق إنبى العائد من إعارة ناجحة فى صفوف مصر المقاصة، حيث أنه حال إتمام التعاقد معه قد يصرف الأهلى النظر عن التعاقد مع على جبر.

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ويحار بالأهلى فى 3 جبهات لخطف مدافع قوى ومميز ليحمى حصون القلعة الحمراء، حيث اشترط الإسماعيلى للاستغناء عن متولى إبرام صفقة تبادلية مع الأهلى بانتقال 3 لاعبين لقلعة الدراويش، وحدد أحمد علاء وباسم على و عمرو جمال للحصول على خدماتهم مقابل متولي فى صفقة تبادلية.

فيما قدم مسئولو الأهلى عرضا مغريا لخطف أسامة جلال مدافع إنبى ، حيث عرض مسئولو الأهلى 15 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة هشام محمد للفريق البترولى للظفر بخدمات المدافع الشاب، لتصل قيمة الصفقة إلى ما يقرب من 25 مليون جنيه، حيث إن سعر هشام محمد يبلغ 10 ملايين جنيه، إلا أن إنبى يشترط الحصول على خدمات 3 لاعبين بشكل مبدئى وهم باسم على وهشام محمد وإسلام محارب بخلاف المقابل المادى.