المصرى يستعجل الجبلاية بشأن لاعبى شمال أفريقيا بسبب موكورو...

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جدة - عمرو شويل طلب النادى المصرى البورسعيدى، من اتحاد الكرة حسم مصير قرار إحتساب أحد لاعبى شمال إفريقيا كلاعب محلى فى الدورى الجديد. جاء طلب النادى المصرى بعد التعاقد مع الليبى مفتاح طقطق، فى الوقت الذى تضم فيه قائمة الفريق حاليا 4 أجانب هم سعيد سينبورى وإيزي أيميكا وأوستين موتو وشيخ موكورو. Advertisements وفى حالة إعتماد اتحاد الكرة قرار قيد لاعب واحد من شمال إفريقيا كلاعب محلى لن يستبعد المصرى أى من هؤلاء اللاعبين من قائمته، وفى حالة عدم اعتماد القرار سيقرر الجهاز الفنى الاستغناء عن موكورو سواء بالبيع أو الإعارة. ويقيم المصرى حاليا معسكرا مغلقا فى الإسكندرية استعدادا للدورى الجديد ويضم المعسكر 35 لاعبا.

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