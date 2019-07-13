شكرا لقرائتكم الزمالك يثني على عماد السيد بعد عودته القوية من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال على عماد السيد حارس مرمى الزمالك، العائد من الإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد، وكذلك أيمن طاهر مدرب الحراس، خاصة بعدما عاد الحارس وتألق بشكل لافت للأنظار خلال مشاركته فى بعض المباريات الودية التى خاضها الأبيض فى معسكر الإعداد الذى أقيم بقبرص.

يأتي ذلك فى الوقت الذى يكثف مسئولى الزمالك مفاوضاته مع عدد من حراس المرمى أمثال محمد عواد ومحمد أبو جبل وأحمد عادل عبد المنعم، لتعويض غياب محمود عبد الرحيم جنش الذى تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب؛ نجح عماد السيد فى التألق لينال اشادة الجميع، ويعتمده الجهاز الفنى الحارس رقم 1 فى الوقت الحالى.

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وكان الزمالك قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات اختتمت أمس بلقاء امونيا القبرصى الذى انتهى بالفوز بهدف نظيف أحرزه أيمن حفني.

وحرص خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأبيض، على علاج كافة الأخطاء على مستوى الدفاع والهجوم خلال ذلك المعسكر والعمل على زيادة الانسجام بين اللاعبين من خلال مشاركاتهم فى الوديات، استعداداً لخوض مبارياته فى الدورى الممتاز، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.