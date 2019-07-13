شكرا لقرائتكم هل يعود كوبر لتدريب الفراعنة؟.. اتحاد الكرة يرد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مصدر مسئول باتحاد الكرة، حالة الجدل المثارة خلال الساعات الأخيرة حول إمكانية عودة هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للفراعنة لتولى نفس المنصب فى الفترة المقبلة بعد رحيل أجيرى.

ونفي المصدر المعلومات وأكد أنه من المستحيل عودة كوبر مجددا لقيادة المنتخب لأكثر من سبب، الأول هو ارتباط الخواجة بعقد رسمى مع منتخب أوزباكستان حتى مونديال 2022 ووجود شرط جزائى كبير فى العقد.

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وأضاف أن السبب الثانى هو أن اتحاد الكرة لن يدخل فى أى مشكلة مع اتحاد أخر، لاسيما وأن الاتحاد الأوزبكى استضاف المنتخب الأولمبى مؤخرا وتحمل كافة التكاليف الخاصة بالفراعنة الصغار لذا من المستحيل أن يدخل اتحاد الكرة المصرى فى مشكلة مع نظيره الأوزبكى بسبب كوبر، الذى يخوض تصفيات أمم أسيا والمونديال مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وودع منتخب مصر بطولة أمم افريقيا 2019 من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا.