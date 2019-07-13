شكرا لقرائتكم إكرامي وحجازي يهنئان السعيد بعيد ميلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الثنائي شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الانجليزي، زميلهما عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز بعيد ميلاده رقم 34.

وقام الثنائي بنشر صوراً عبر حساباتهم الشخصية على موقع انستجرام لتهنئة عبد الله السعيد.

يحتفل عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر، اليوم السبت، بعيد ميلاده رقم 34، حيث ولد السعيد فى محافظة الإسماعيلية عام 1985.

بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلي بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

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ومع الأهلي تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة من كأس مصر، وبطولتين من كأس االسوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلي جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 45 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف.