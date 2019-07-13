شكرا لقرائتكم الشرط الجزائى يجمد صفقة انتقال مهاجم الذئاب لصفوف الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى خلاف مسئولو النادي الأهلي مع طاهر طاهر لاعب المقاولون العرب، بخصوص الشرط الجزائي المنتظر وضعه فى عقده المنتظر لتجميد الصفقة حتى الآن.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع لاعب المقاولون العرب خلال الفترة الماضية وصلت إلى مراحل متقدمة قبل تجميد الصفقة بسبب خلاف حول الشرط الجزائى.

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وكشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن الخلاف حول قيمة الشرط الجزائي بين طاهر طاهر ومسئولي الأهلي تسبب في إيقاف المفاوضات خلال الأيام الماضية وتهديد إتمام الصفقة من الأساس.

وأصبحت صفقة طاهر طاهر مهددة بالفشل قبل انطلاق الموسم الجديد بسبب أزمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب مع الأهلي وكذلك مبالغة نادي المقاولون العرب في طلباته المادية للإستغناء عن اللاعب بخلاف عزم إدارة القلعة الحمراء التمّهل في إتمام الصفقة بعد النجاح في تمديد عقد إستعارة رمضان صبحي من نادى هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم أخر.