شكرا لقرائتكم أحمد صلاح حسني: منتخب مصر لا يصلح له إلا المدرب الوطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الفنان أحمد صلاح حسنى ونجم الأهلي والمنتخب الوطنى السابق ان تدريب الفراعنة لا يصلح له إلا المدرب الوطنى ، خاصة وأن أوهام المدربين الأجانب فشل كبير ومجازفة أكبر .

وأضاف أحمد صلاح حسنى عبر صفحته بموقع تويتر أن الدورى و المؤحلات له دور سلبى على المنتخب بدنيا، و روح اللاعبين و ضعف المدرب من أسباب الفشل أيضا ، بالإضافة إلى مشاكل ومكابرة غير مبررة فى اختيار القائمة .

يذكر ان المنتخب الوطنى ودع منافسات البطولة الأفريقية مندور الـ 16 بعد الهزيمة امام جنوب افريقيا بهدف دون رد ، اطاحت بالفراعنة من أمم أفريقيا ، رفم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات

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وتستضيف مصر بطولة أمم افريقيا ، و التى تستمر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبا .

الدوري و مؤجلاته و التذبذب الغير مبرر كان له دور سلبي علي المنتخب بدنيا اللعيبه مش عارفه تشيل رجلها ده جزء لا يتعدي ٣٠٪ من أسباب الفشل الباقي روح لعيبه وضعف مدرب و مكابرة غير مبرره في اختيار القائمه و مشاكل اخري حول المنتخب مع الاتحاد كل شئ كان متوقع والفشل كان متوقع ..

— Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) July 13, 2019 مصر لا يصلح لها الا المدرب الوطني التاريخ بيقول كده الا لو قمنا بالتعاقد مع مدرب كبير كل مدربي الدوري يتعلموا منه عدا ذلك المدرب المصري افضل لكن اوهام المدربين الأجانب فشل كبير ومجازفة اكبر #اممافريقيا_2019 #منتخبمصر — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) July 13, 2019