شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يضم مهاجم منتخب موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادي الإنتاج الحربي إجراءات التعاقد مع مامادو انياس مهاجم منتخب موريتانيا لمدة ثلاثة سنوات قادمة، والذي شارك مع المرابطين في بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ووقع أنياس على عقود انتقاله للإنتاج فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادي العسكري وخالد مهدى مدير الكرة ونبيل أبو زيد وكيل اللاعبين .

يذكر أنه رحل عن صفوف الانتاج الحربى في الفترة الماضية كلا من أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى بإستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالى .

Advertisements

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.