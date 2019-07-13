شكرا لقرائتكم جلال يناقش مع إدارة الزمالك ملف عودة كابونجو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش خالد جلال المدير الفنى للزمالك، مع مجلس الإدارة مسألة عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض الذى انتهت إعارته لنادى الوحدة السعودى، بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب خالد جلال فى تدعيم خط هجوم الفارس الأبيض، بمهاجم سوبر، لا سيما وأن كابونجو كاسونجو سبق وقدم أداءا مميزا مع الزمالك، قبل أن يتم إعارته بعد التعاقد مع المغربى خالد بوطيب.

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وينتظر كاسونجو، موقف الزمالك بشأن عودته لصفوف الفريق فى الموسم الجديد من عدمه، لمناقشة مستقبله حيث يفضل اللاعب العودة إلى النادى الأبيض وحال عدم وجود رغبة من إدارة الزمالك حول ذلك سيقوم اللاعب بتفضيل الانتقال إلى أحد الدوريات الخارجية حال وصول عرض قوى له أما حال حدوث ذلك سيبحث العروض المقدمة له من أندية الدورى الممتاز والتى كان آخرها المقاصة.

وجاء تفضيل كاسونجو الاستمرار فى الإجازة فى بلاده خاصة أنه لن يتمكن من المشاركة مع الزمالك خلال الفترة المقبلة لحين نهاية منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الحالية عقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.