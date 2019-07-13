شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد تدخل الفيفا فى أزمة الزمالك وكهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط محمود كهربا لاعب الزمالك للانتقال إلى نادي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، بعد تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بفسخ عقده مع ناديه، باعتبار أن العقد الحالي باطل باعتبار أنه تم توثيقه عقب انقضاء المدة القانونية المحددة لتوثيق العقد.

ويتواجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية الراغبة في ضمه، لاسيما أن اللاعب ينتظر رد الفيفا على شكواه تمهيدا لفسخ عقده مع ناديه أو الحصول على بطاقة دولية مؤقتة من الاتحاد الدولي، لحين إنهاء ارتباطه مع القلعة البيضاء بشكل رسمي.

ويترقب مسئولو الزمالك موقف اللاعب من الانضمام لأحد الأندية من أجل التحرك لحفظ حقوقه ، حال توقيع كهربا لأي نادي آخر، ووقتها سيقدم شكوى للفيفا بشكل رسمي، باعتبار أن اللاعب مرتبط بعقد ممتد مع القلعة البيضاء لثلاث سنوات قادمة.

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ومن المنتظر أن يذكر الزمالك في شكواه أن اللاعب هرب عن ناديه ووقع لأحد الأندية بدون الرجوع لناديه، ويطالبه بتوقيع عقوبة على اللاعب وضرورة حفظ حقوقه المالية في لاعبه الهارب والمنقطع عن تدريبات فريقه.

وكشفت تقارير صحفية تركية أن كهربا اقترب من الانتقال لصفوف دينزلي سبور التركي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وأن اللاعب وصل إلى تركيا للتفاوض مع ناديه الجديد، بعدما استقر على شكوى الزمالك وفسخ عقده من طرف واحد.