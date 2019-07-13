الاتحاد يعير غاري رودريغيز إلى فناربخشة التركي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة يوم السبت، إعارة لاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيز إلى نادي فناربخشة التركي. وذكر الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد على إعارة اللاعب غاري رودريغيز إلى نادي فناربخشة التركي. وحضر رودريغيز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى اتحاد جدة قادماً من غلطة سراي، غريم فناربخشة التقليدي.

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