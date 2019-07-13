قبل نصف النهائي.. اكتمال رحلات نيجيريا وتونس والجزائر 100‎% بالجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن اكتمال رحلاتها القادمة من لاجوس بنيجيريا والجزائر وتونس، بنسبة امتلاء 100% بالجماهير من كل دولة لمساندة منتخباتهم للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السنغال مع نظيره التونسي غدا الأحد في تمام الساعة الـ 6 مساءً، بينما يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره النيجيري في الـ 9 من مساء نفس اليوم.

يذكر أن منتخب تونس تأهل على حساب نظيره مدغشقر بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، بينما تأهل منتخب الجزائر على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فيما تأهل منتخب السنغال على حساب نظيره بنين؛ فاز بهدف نظيف، بينما تأهل منتخب نيجيريا بالفوز على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين.​