بالفيديو.. رئيس الزمالك يتعاقد مع 4 لاعبين يد ويُجدد للأحمر :"الخطيب لو جامد كنت جبته"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشرت قناة الزمالك على موقع يوتيوب مقطع فيديو لرئيس القلعة البيضاء وهو يُقدم الصفقات الجديدة لفريق اليد.

وأعلن الزمالك ضم مصطفى خليل وأحمد حسام قادمان من النادي الأهلي وكذلك لاعب الأهلي وسموحة السابق محمد عبد الرحمن بودي وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة.

وعلق رئيس الزمالك على ذلك بقوله:"لاحظت أن هناك 3 لاعبين من الأهلي ولو كان الخطيب (جامد) لكنت تعاقدت معه.. يقول أن هناك صفقة مدوية بضم علي جبر، اللاعب الذي أشتريته بـ 3 مليون وبعته بـ 45 مليون جنيه هو يضمه من بيراميدز وليس من الزمالك".

Advertisements

وخلال المقطع ذاته أعلن رئيس الزمالك تجديد تعاقد لاعب الفريق أحمد الأحمر لمدة موسمين، قائلاً:"وصلته عروضًا كثيرة من أوروبا ولكنه رفض وقرر البقاء في المكان الذي وُلد به".

وأشار رئيس الزمالك إلى إنه كان يتمنى تواجد ممدوح هاشم في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأتم رئيس الزمالك حديثه بتمني التوفيق لفريق اليد خلال الفترة المقبلة ومشاركتهم في كأس العالم للأندية بالسعودية.