الإسماعيلي يزاحم سموحة لضم لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إن نظرائهم في الإسماعيلي طلبوا الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجمهم في فترة الانتقالات الصيفية بعدما انتهت إعارة اللاعب إلى فريق الطلائع مؤخرًا.
ويأتي طلب مسؤولو الدراويش الحصول على خدمات المهاجم الصاعد في ظل رغبة النادي الأبيض في الحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي.
وأكد المصدر ذاته أن سموحة يزاحم الإسماعيلي على ضم المهاجم، في الوقت الذي يطالب فيه الدراويش ضم اللاعب مع عدد من لاعبي الزمالك للموافقة على رحيل عواد للابيض.
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