تقارير تحدد موعد انضمام كهربا لدينيزليسبور التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت تقارير تركية أن الدولي المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك سيوقع على عقود انضمامه إلى صفوف دينيزليسبور التركي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع ajansspor فإن إدارة النادي التركي أتمت اتفاقها مع كهربا، ومن المتوقع ان يتواجد اللاعب خلال أيام لتوقيع عقود انضمامه إلى نادي دينيزليسبور.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد كهربا مع ناديه الزمالك قد انتهى، كما لفتت إلى أن الجناح المصري شارك خلال مسيرته في 192 مباراة مع مختلف الأندية شهدت تسجيله 66 هدفًا، وصناعة 33 تمريرة حاسمة.

لاعب الزمالك انقطع عن تدريبات فريقه ورفض السفر إلى مع فريقه إلى معسكر قبرص قبل مغادرته القاهرة مساء أمس الجمعة متوجهًا إلى لبنان في رحلة ترانزيت حيث سيقضي يوما بلبنان قبل السفر إلى تركيا للاحتراف المشروط.

جدير بالذكر أن كهربا سيشترط في عقده مع النادي التركي على وضع شرط جزائي يتيح له الانتقال لأي ناد آخر في حال سداده فيما بعد.