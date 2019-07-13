تطور جديد فى أزمة كهربا والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر مُقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك إن الجلسة التى كان من المزمع عقدها مع والد اللاعب لاحتواء أزمة سفر نجله إلى تركيا لم تتم .

وسافر نجم الزمالك صباح، أمس،الجمعة متجهاً إلى تركيا للتفاوض مع أندية بشكتاش ودينيزليسبور .

تقارير تركية: دينيزليسبور يزاحم على التعاقد مع كهربا

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن أسمه أن كهربا يعقد اجتماعاً مع مسئولي نادي دينيزليسبور اليوم وسيوقع للنادي فى حالة الوصول إلي إتفاق.

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وأنهى "كهربا سيضع شرطاً جزائياً في عقده مع ناديه التركي يتيح له الانتقال لأي ناد آخر في حال سداده فيما بعد".

وكان مصدر مسئول بنادي الزمالك قد كشف لـ "الخليج 365" أمس الجمعة عن اجتماع مسئولي الزمالك بوالد اللاعب لاحتواء الأزمة التي نشبت بين الطرفين.

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وألمح أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك والمرشح المحتمل فى الانتخابات التكميلية للنادي الأبيض إلى فشل المفاوضات لاحتواء أزمة كهربا.

وقال نجل رئيس نادي الزمالك في رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " اعلم أنك لا تستطيع الذهاب لأي نادي حتى موسم 2022، إلا بموافقة إدارة الزمالك".

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وواصل "نصيحة، الزمالك ورئيسه وأمير مرتضى لن يقبلوا بذلك الأسلوب، سواء أردت الرحيل أو تعديل".

وانقطع كهربا عن تدريبات الزمالك بداعي أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022.

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ولكن كهربا يؤكد على عدم قانونية عقده مع القلعة البيضاء بعدما تم توثيق عقد التجديد في موعد متأخر.

يُذكر أن كهربا خاض 27 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري خلال الموسم الجاري (2018-2019)، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 11 آخر.

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