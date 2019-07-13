الهلال يتعاقد مع الكوري الجنوبي هيون سو

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم السبت، ضم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم، دون الكشف عن قيمة التعاقد.
وذكر الهلال في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت: “وقعت إدارة النادي برئاسة سعد بن نافل، عقداً مع اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، ويمتد عقد المحترف الكوري لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل، مع أفضلية التجديد لموسم رابع”.
وأضاف النادي السعودي: “جانغ هيون سو التحق بمعسكر الهلال المقام حالياً في مدينة لينز النمساوية”.
ولعب جانغ هيون سو، البالغ من العمر 27 عاماً، لأندية طوكيو الياباني على فترتين، وجوانجزو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية 2014.
وخاض المدافع جانغ هيون سو 58 مباراة مع المنتخب الأول لكوريا الجنوبية، سجل فيها ثلاثة أهداف.
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