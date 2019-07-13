هذا ما يحتاجه المنتخب الجزائري لعبور نيجيريا

يجب على الجزائر أن تغير أسلوبها بشكل جذري إذا ما أرادت تجاوز نيجيريا في مباراتهما بالدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم غداً الأحد، إذ لم يفز “محاربو الصحراء” على منافسه خلال ما يقرب من 30 عاماً.

وفي المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي، ستلتقي السنغال التي تأمل في الفوز بالبطولة لأول مرة، مع تونس التي بدا أنها اكتسبت الزخم في الوقت المناسب.

وفازت الجزائر مرتين على نيجيريا في نسخة 1990 من البطولة القارية، وذلك بنتيجة 5-1 في دور المجموعات و1-0 في النهائي ليحرز “محاربو الصحراء” اللقب القاري، للمرة الوحيدة حتى الآن.

Advertisements

وفازت نيجيريا، بطلة أفريقيا ثلاث مرات، سبع مرات وتعادلت مرتين خلال تسعة لقاءات جمعت بينهما منذ ذلك الوقت، على الرغم من أن نتيجة آخر مباراة للفريقين معاً، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في تصفيات كأس العالم عام 2017، إذ ألغيت واحتسبت لصالح الجزائر، لأن نيجيريا دفعت باللاعب عبدالله شيهو رغم إيقافه.

وتم احتساب فوز الجزائر 3-0 في تلك المباراة التي لم يكن لها أهمية نظراً لتأهل نيجيريا بالفعل لكأس العالم.

وبلغت الجزائر نصف نهائي كأس الأمم للمرة السابعة والأولى منذ 2010، وتبدو واحدة من أقوى المنتخبات في البطولة على الرغم من بعض الهفوات التي ظهرت على مستواها أمام كوت ديفوار في دور الثمانية والذي تم فيه اللجوء لركلات الترجيح عقب التعادل 1-1.