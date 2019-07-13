الصحف “الكاتالونية” تتغنى بصفقة غريزمان

أثارت صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، والتي طال انتظارها، حالة من الحماس في برشلونة وإقليم كاتالونيا حتى قبل تقديم اللاعب رسمياً إلى وسائل الإعلام والجماهير غداً الأحد.
وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية الرياضية المقربة من نادي برشلونة، في عنوانها اليوم السبت: “الآن، نعم!”، وذلك بحروف ضخمة إضافة لصورة كبيرة لغريزمان بقميص برشلونة.
كما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية، التي تصدر في برشلونة أيضاً: “أخيراً، غريزمان!”.
كما نشر النادي “الكاتالوني” مقطع فيديو يقول فيه غريزمان: “في النهاية، أصبح طريقنا واحداً.. سأدافع عن قميص برشلونة بكل إخلاص”.
ويوقع غريزمان على عقد انتقاله رسمياً إلى برشلونة غداً الأجد قبل تقديمه إلى الجماهير ووسائل الإعلام.
ويبدأ اللاعب الإثنين المقبل تدريباته مع الفريق استعداداً للموسم الجديد، الذي يسعى خلاله برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني والعمل على استعادة لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
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