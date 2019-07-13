مدرب تونس: نسعى للعبور إلى النهائي بأي طريقة

شدد المدير الفني للمنتخب التونسي، ألان غيريس، على صعوبة مباراة الفريق المقررة أمام نظيره السنغالي غداً الأحد على ملعب إستاد الدفاع الجوي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر، مؤكداً أن “النسور” فريق قوي ومرشح لنيل للقب.

وقال غيريس في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم السبت للحديث عن المباراة، إنه “سيسعي بكل الطرق للفوز بالمباراة، وسيسعى للاستفادة من درايته الكبيرة بالمنتخب السنغالي وقدرات لاعبيه”.

وأوضح أنه “يعلم الكثير عن لاعبي السنغال بحكم أنه درب منتخبهم من قبل، لكنه أضاف أنه لا يعتمد بشكل كلي على ذلك لأن الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم”.

وأضاف غيريس أنه “لن يتحدث عن الانتقادات التي وجهت له في مباريات تونس الماضية، وما يشغله هو لقاء الغد أمام السنغال والفوز فيه للتأهل لنهائي البطولة في طريق حسم اللقب القاري”.

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تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب التونسي إلى الدور نصف النهائي بالبطولة الأفريقية منذ نسخة عام 2004 التي توج بلقبها على أرضه.

وكان المنتخب التونسي قدم بداية متواضعة في مشواره في البطولة الحالية، إذ تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، أمام أنغولا 1-1 ومالي 1-1 وموريتانيا 0-0، ليصعد إلى دور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وفي دور الستة عشر، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل مع غانا 1-1، قبل أن يحسم المنتخب التونسي تأهله لدور الثمانية عبر ركلات الجزاء 5-4.

وفي دور الثمانية، واصل المنتخب التونسي تحسين أداءه، ووحسم تأهله إلى المربع الذهبي بالفوز على مدغشقر 3-0.