جيانا فاروق تتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكاراتيه

تأهلت البطلة العالمية جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه إلى نهائي بطولة إفريقيا والمقامة في بتسوانا خلال الفترة من 9 الى 16 يوليو الجاري.

وتسعى جيانا فاروق لاقتناص الميدالية الذهبية لوزن من 9 الى 16 يوليو الجاري.وتسعى جيانا فاروق لاقتناص الميدالية الذهبية لوزن61 كجم، من أجل صدارة التصنيف العالمي والأوليمبي، خاصة أن بطولة أفريقيا إحدى المحطات المهمة على طريق التأهيل لأوليمبياد طوكيو 2020 من خلال النقاط.

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