اتحاد الكرة يرد على أنباء التفاوض مع كوبر

أكد مصدر باتحاد الكرة، عدم صحة ما تردد عن وجود مفاوضات مع الأرجنتيني هيكتور كوبر للعودة وقيادة منتخب مصر.

قال المصدر، إن اتحاد الكرة يحترم تعاقد كوبر مع اوزبكستان والممتد

حتى عام 2022.

وكان كوبر تولى منصب المدير الفني للمنتخب عام 2015، قبل أن يرحل في الصيف الماضي، بعد الخروج من دور

المجموعات بكأس العالم 2018، والذي أقيم بروسيا، ونجح الفراعنة في الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2017، بعد غياب لسنوات عن البطولة منذ 2010، بالإضافة إلى الصعود إلى كأس العالم بعد غياب لمدة 28 عامًا، منذ مونديال 1990.