أكد مصدر باتحاد الكرة، عدم صحة ما تردد عن وجود مفاوضات مع الأرجنتيني هيكتور كوبر للعودة وقيادة منتخب مصر.
قال المصدر، إن اتحاد الكرة يحترم تعاقد كوبر مع اوزبكستان والممتدحتى عام 2022.
وكان كوبر تولى منصب المدير الفني للمنتخب عام 2015، قبل أن يرحل في الصيف الماضي، بعد الخروج من دور
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرد على أنباء التفاوض مع كوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.