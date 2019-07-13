شاهد.. عصام الحضري يهنئ عبدالله السعيد بعيد ميلاده الـ34

حرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق على تهنئة عبدالله السعيد لاعب بيراميدز في عيد ميلاده الـ34 .
ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :"كل سنة وانت طيب يا عبد الله و عيد ميلادسعيد عليك ان شاء الله و العمر كله يا حبيبي في سعادة".
وبدأ عبدالله السعيد مسيرته الكروية بالنادي الإسماعيلي وقضى معه 6 سنوات ولم يحقق معه بطولات ثم انتقل إلى
لمدة 6 شهور قبل أن يفسخ عقده، انتقل إلى بيراميدز وهو يبلغ 33 عامًا ومازال مستمرا معه.
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