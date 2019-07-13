شاهد.. عصام الحضري يهنئ عبدالله السعيد بعيد ميلاده الـ34

حرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق على تهنئة عبدالله السعيد لاعب بيراميدز في عيد ميلاده الـ34 .

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :"كل سنة وانت طيب يا عبد الله و عيد ميلاد

سعيد عليك ان شاء الله و العمر كله يا حبيبي في سعادة".

وبدأ عبدالله السعيد مسيرته الكروية بالنادي الإسماعيلي وقضى معه 6 سنوات ولم يحقق معه بطولات ثم انتقل إلى

النادي الأهلي وهو يبلغ 26 عامًا، وظل يدافع عن ألوان القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات، ثم رحلة قصيرة إلى فريق كوبس الفينلندي على سبيل الإعارة، ثم رحل إلى الأهلي السعودي في صيف 2018

لمدة 6 شهور قبل أن يفسخ عقده، انتقل إلى بيراميدز وهو يبلغ 33 عامًا ومازال مستمرا معه.