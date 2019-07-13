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الاتحاد السكندري يستقر على رحيله هذا الثلاثي

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استقر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عقب التشاور مع المدير الفنى لفريق الكرة طلعت يوسف على دراسة بعض العروض سواء الداخلية أو الخارجية التى تقدمت بها بعض الاندية لشراء عقود ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم الهانى سليمان ومحمد بازوكا وأحمد الألفى وفقا للمصلحة العامة لفريق الكرة وكذلك اللاعبين.

وتضع إدارة النادى أستراتيجية بالتنسيق مع المدير الفنى لإعادة هيكلة فريق الكرة فى إطار سياسة الاستثمار الرياضي الذى ينتهجه مجلس إدارة النادى للاستفادة بجميع  عناصر ولاعبى الفريق خلال المرحلة القادمة.

كما يتوجه مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إلى المملكة المغربية الشقيقة بصحبة طلعت يوسف المدير الفنى

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للفريق الأول لكرة القدم لحضور قرعة " البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020 حيث من المقرر إجراء مراسم القرعة الخاصة بالبطولة يوم السبت الموافق 27 يوليو  الجارى بمدينة الدار البيضاء بالمغرب .

تأتى مشاركة نادى الاتحاد السكندرى فى هذه البطولة الكبرى التى تضم أقوى الفرق العربية عقب الأداء المتميز والتمثيل المشرف لزعيم الثغر في النسخة الماضية من البطولة. 

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