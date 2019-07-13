الزمالك يجدد لأحمد الأحمر

جدد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور، عقد اللاعب أحمد الأحمر، كابتن فريق كرة اليد بالنادي ومنتخب مصر لموسمين جدد.

ويعد أحمد الأحمر، من أفضل وأبرز لاعبي كرة اليد في تاريخ مصر وحقق العديد من الألقاب والبطولات مع

الزمالك والمنتخب، ومن اللاعبين المميزين في تاريخ اللعبة.ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة مونديال اليد للأندية والتي ستقام في مدينة الدمام بالسعودية نهاية الشهر المقبل.