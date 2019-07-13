لاعب الجزائر يودع أمم أفريقيا

تأكد غياب يوسف عطال الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر عن باقى مباريات منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية. وكان اللاعب قد تعرض للإصابة فى مواجهة الجزائر لكوت ديفوار وعطال لم يستطع استكمال لقاء فريقه الأخير وتم استبداله. ويواجه المنتخب الجزائرى نظيره النيجيرى فى دور الأربعة البطولة أمم أفريقيا غدا الأحد على ملعب ستاد القاهرة.

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