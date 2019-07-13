شاهد.. جمهور الإسماعيلي لرئيس النادي :"أضربك فين مفيش في وشك مكان"

ازداد غضب جماهير الإسماعيلي على مجلس إدارة النادي، عقب انقطاع محمد عواد حارس مرمى الدراويش تدريبات الفريق، وإعلانه عن رغبته بالرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وحمّل جماهير إدارة الدراويش قرار تكبُر عواد على الدراويش ورغبته بالرحيل مطالبين بأخذ قرار حاسم .

وشهدت الأيام الماضية، انطلاق حملة من قبل جمهور الإسماعيلي تحت عنوان "أنقذوا الدراويش" لسحب الثقة من المهندس إبراهيم عثمان رئيس الدراويش ولقيت إقبالًا كبيرًا لتوقيع الاستمارات من كل محافظات مصر.

وقال أحد مؤسسي الحملة إنهم خلال أيام يسلمون الاستمارات إلى محافظ الإسماعيلية.

وشملت الاستمارة خمسة نقاط اعتبرها

مشجعى الإسماعيلى سببًا كافيًا لسحب الثقة من المجلس الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

1 - سوء نتائج الفريق والتراجع المتوالي في المراكز على مدار الأربع سنوات الماضية وحصول الفريق الموسم الحالي علي المركز السادس.

2 - عدم القدرة على بناء فريق قوي وبيع اللاعبين المميزين بالفريق وعدم تعويض ذلك أو استثمار عائدهم المادي بطريقة احترافية بل سياسية البيع من أجل النقود.

Advertisements

3 - الإخلال بجميع بنود البرنامج الانتخابي وعدم تنفيذ بند من بنوده.

4 - ضعف الإدارة مع كافة اللاعبين وهو ما تجلى خلال السنوات الماضية وعدم القدرة على فرض شخصية النادي مع اللاعبين.

5 - عدم تواجد السيد رئيس النادي بصفة دائمة بجوار ناديه وتواجده دائمًا خارج البلاد، ما يؤثر بالسلب على إدارة الفريق وهو ما ظهر في استقالة أعضاء مجلس وإدارة النادي بنظام الفرد الواحد.

ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها أن تنتهي 19 يوليو، ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.