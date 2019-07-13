قبل مغادرة القاهرة.. ماذا قال أجيري عن محمد صلاح ؟

علّق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على أداء محمد صلاح مع الفريق القومي خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال أجيري خلال حديثه مع مرافقيه قبل مغادرة القاهرة، إن محمد صلاح كان يعاني من إجهاد شديد ظهر عليه عند الانضمام لمعسكر المنتخب.

وتابع: "ليس من المنطقي أن يخوض صلاح 65 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي أقوى دوريات العالم ودوري أبطال أوروبا، ثم يخوض منافسات أمم أفريقيا في الصيف، هذا عبء بدني كبير على اللاعبين".



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