رياضة | حقيقة عدم قيد "عبد الفتاح آدم" في قائمة النصر الأسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة عدم قيد "عبد الفتاح آدم" في قائمة النصر الأسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية حقيقة فشل نادي النصر، قيد عبد الفتاح آدم، مهاجم التعاون السابق، في القائمة الآسيوية، بسبب أصوله التي تعود إلى النيجر.

وتعاقد نادي النصر رسميا في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، مع عبدالفتاح آدم، في عقد لمدة 5 سنوات قادمة.

وأكدت صحيفة "سعودي سبورت" أن آدم يستطيع المشاركة مع نادي النصر، في دوري أبطال آسيا، بشكل طبيعي للغاية، على الرغم من تواجد 4 أجانب في قائمة الفريق المشاركة بالبطولة.

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وأوضحت الصحيفة أن آدم يحمل الجواز السفر السعودي، وهو ما يتوافق مع شروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي وضعها للسماح للاعبين بالمشاركة في دوري الأبطال، باعتبارهم "محليين".

وآدم "24 سنة"، من مواليد المملكة، حيث بدأ مسيرته مع فريق الحزم، قبل أن ينتقل في يناير من عام 2018، إلى التعاون، والذي قاده الموسم الماضي، للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن آدم، تألق مع التعاون، في الموسم الرياضي الماضي 2018-2019، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 5 آخرين، في 30 مباراة شارك فيها، ببطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.