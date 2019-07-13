رياضة | برشلونة يعود من جديد.. والصفقات الجديدة تظهر لأول مرة

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عادت كتيبة فريق برشلونة الإسباني للاستعداد والتحضير للموسم الكروي الجديد ، وذلك بعدما انتظم عدد من لاعبي الفريق في النادي صباح اليوم ، للخضوع للكشف الطبي .

وعادت كتيبة برشلونة بعد 49 يومًا من الإجازة حي سيستأنف برشلونة نشاطه يوم الأحد 14 يوليو ، ابتداءً من الساعة 9:00 صباحا.

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو على أن تدريبات برشلونة في اليوم الأول سيتواجد بها 14 لاعباً من الفريق الأول وخمسة من الفريق الرديف لإجراء الاختبارات البدنية والطبية المقابلة، سيتم دمج الإضافات الجديدة ، التي اجتازت مؤخرًا الفحوصات الطبية الخاصة بها ، كما في حالة فرانك دي يونج و نيتو وجريزمان يوم الاثنين.