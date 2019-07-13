رياضة | رسميا.. أبها يتعاقد مع نجم الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أبها يتعاقد مع نجم الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أبها الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين، دعم صفوفه بصفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصعد أبها، إلى دوري المحترفين، للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك بعد تتويجه بطلًا لـ"الدرجة الأولى"، بجمعه 69 نقطة، من 19 انتصارًا و12 تعادلًا و7 هزائم.

وقال أبها في بيان رسمي له، عن حصوله على توقيع نجم خط الوسط عمار النجار، والذي سيمثل الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين رياضيين، حتى 2021.

جدير بالذكر أن النجار، البالغ من العمر 22 سنة، أحد أبناء نادي الاتحاد، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في يناير الماضي، لفريق الفتح.