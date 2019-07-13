رياضة | نجم ريال مدريد يخطف الأضواء في فترة الاستعداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يخطف الأضواء في فترة الاستعداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق ريال مدريد تدريباته استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد ، وذلك في إطار معسكر التحضيري ، في مدينة مونتريال الكندية .

وعنونت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية : فينيسيوس يظهر مهاراته في مونتريال .

وواصلت الصحيفة الإسبانية : أظهر فينيسيوس مهاراته بالكرة على قدميه في تدريب ريال مدريد أمس في مونتريال، حيث يواصل البرازيلي ، الذي كان النقطة الأبرز والأفضل لريال مدريد في الموسم الماضي ، تقديم عروض خيالية على منافسيه وزملائه.

وتابعت الموندو : في إحدى لقطات المباراة التي لعبها الأبيض بالأمس ، صعد فينيسيوس بالكرة ثم مررها إلى كوبو بكعب القدم، والذي بدوره أعادها إلى البرازيلي، فينيسيوس أظهر أنه يتطلع إلى موسمه الثاني في ريال مدريد بكل حماس .