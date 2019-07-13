رياضة | تقارير: أحمد موسى يقترب من العودة إلى أوروبا.. والنصر يحدد البديل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: أحمد موسى يقترب من العودة إلى أوروبا.. والنصر يحدد البديل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية تركية، بأن عدد من الأندية في الدوري التركي ترغب في الحصول على توقيع النيجيري "أحمد موسى" نجم نادي النصر السعودي، وذلك خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجارية، مؤكدة بأن نادي النصر السعودي قد حدد هو الآخر البديل "السوبر" لأحمد موسى في حالة رحيله عن صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة "Akşam" التركية في تقريرها حول "أحمد موسى" بعض تفاصيل العروض التي وصلت إلى النصر من أجل التعاقد مع الدولي النيجيري، وأكدت بأن كلًا من جالاتا سراي وطرابزون سبور التركيين يرغبان في ضم أحمد موسى، والذي إنتقل إلى صفوف النصر السعودي في صفقة قياسية وصلت لنحو 16 مليون يورو في الموسم الماضي.

ولكن الصحيفة توقعت بأن يكون نادي جالاتا سراي هو الأوفر حظًا للفوز بخدمات أحمد موسى، وذلك لوجود رغبة لدى نادي النصر في الحصول على خدمات مهاجم جالاتا سراي "مباي دياني"، وهو الأمر الذي من شأنه بأن يساعد كثيرًا في إتمام الصفقة بين الناديين خلال موسم الإنتقالات الحالي.

الجدير بالذكر، بأن أحمد موسى يشارك الآن مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، ونجح في قيادة النسور الخضر إلى نصف النهائي.