رياضة | هازارد يثير استياء جماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يثير استياء جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق ريال مدريد الإسباني ، إقامته في مدينة مونتريال الكندية ، حيث معسكر الفريق التدريبي ، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد .

نشر صحيفة الموندو ديبورتيفو مقطع فيديو لهازارد في اليوم الأول من التدريب في مونتريال مع ريال مدريد ثورة في على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث لوحظ أن هازارد دائمًا ما يكون متوجدًا في الصف الأخير وسط اللاعبين وبجانب الويلزي جاريث بيل .

وكتبت الصحيفة: الحقيقة هي أنه في صور تدريب ريال مدريد ، فإن هازارد دائمًا ما يكون في ذيل المجموعة وهناك الكثير ممن يتساءلون عما إذا كان اللاعب قد وصل إلى مرحلة البداية للموسم الجديد مع بضع كيلوغرامات إضافية وإزدياد في الوزن .