رياضة | رسميًا: النصر السعودي يعلن التعاقد مع مهاجم التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا: النصر السعودي يعلن التعاقد مع مهاجم التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "صفوان السويكت" المرشح الأقرب والأوفر حظًا للفوز بإنتخابات نادي النصر السعودي، عن حسم أقوى صفقات الموسم على حد وصفه، وهي صفقة إنتقال اللاعب "عبد الفتاح آدم" مهاجم نادي التعاون السعودي، وهذا بعد منافسة قوية مع الهلال والإتحاد على هذه الصفقة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب صفوان السكويت تغريدة قصيرة، قال فيها: "مرحبا بك يا عبد الفتاح مع كوكبة العالميين"، مرفقة بصورة اللاعب وهو وسط بعض المسؤولين في نادي النصر.

والجدير بالذكر، بأن "عبد الفتاح آدم" كان مطلوبًا في العديد من الأندية السعودية خلال موسم الإنتقالات الحالي، وهو ما جعل بعض الصحف السعودية تطلق عليه "صفقة الموسم"، حيث نجح اللاعب في الموسم الماضي في تسجيل نحو 14 هدف في خلال 28 مباراة لعبها اللاعب صاحب الأصول النيجيرية مع ناديه التعاون في الموسم الأخير.

وكانت جماهير النصر السعودي قد أعربت عن سعادتها الكبيرة بضم اللاعب "عبد الفتاح آدم" وظهر ذلك بوضوح عبر تغريدات جماهير العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي.