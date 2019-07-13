رياضة | الزمالك يؤجل البت في عروض الاحتراف لنهاية الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يؤجل البت في عروض الاحتراف لنهاية الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي الزمالك تأجيل بيع أي لاعب إلى أول أغسطس المقبل والاستفادة من كل اللاعبين المقيدين في القائمة خلال الفترة الحالية بسبب الارتباط بـ3 مباريات لبطولة الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي وضرورة الانتصار بهم من أجل التتويج ببطولة الدوري في الموسم الجاري وعدم التفريط في أي نقطة وهو ما دفع الإدارة للتمسك بكل اللاعبين وتحقيق أكبر استفادة منهم.

ويتخوف مسئولو الزمالك من تشتيت ذهن اللاعبين وتأثير ذلك على مستواهم في المباريات المقبلة والتي تعتبر في غاية الصعوبة ولا بديل عن تحقيق الانتصار إذا ما أراد الفريق التتويج ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري.