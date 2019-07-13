رياضة | رسمياً .. الأهلي يعلن تعاقده مع البوسني إلفيس ساريتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. الأهلي يعلن تعاقده مع البوسني إلفيس ساريتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي سوون سامسونج الكوري منذ قليل عن انتقال لاعب خط وسط الفريق، الدولي البوسني "إلفيس ساريتش" إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، وذلك عقب فترة من المفاوضات بين الجانبين خلال الميركاتو الصيفي، لتنتهي الصفقة في الساعات الأخيرة وينتقل اللاعب إلى صفوف الأهلي بدءًا من الموسم الجديد.

وأصدر النادي الكوري بيان رسمي منذ قليل، قال بأن اللاعب البوسني سيغادر كوريا خلال اليومين المقبلين، وذلك من إجراء الكشف الطبي في السعودية تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

أوضح "سامسونج الكوري" في بيانه، بأن اللاعب سوف يخوض آخر مبارياته مع الفريق يوم الأحد المقبل في تمام الـ 1 ظهراً، وبعد نهاية المباراة سيتم إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف النادي السعودي.

ويذكر بأن البوسني "إلفيس ساريتش" يبلغ من العمر 28 عام، ويلعب في خط الوسط، وقد أنتقل إلى صفوف سوون سامسونج في صيف عام 2018، قادمًا من ساراييفو في الدوري البوسني، وقد سجل هدفين مع فريقه خلال 14 مباراة في الموسم الجاري.