رياضة | بعد التعاقد مع جريزمان.. برشلونة ينتظر 100 هدف في شباك الخصوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعاقد مع جريزمان.. برشلونة ينتظر 100 هدف في شباك الخصوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق برشلونة الإسباني عن تعاقده مع النجم الفرنسي ، أنطوان جريزمان ، من صفوف أتليتيكو مدريد ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية : بعد REM و MSN و MSD ، لدى برشلونة خط المواجهة الجديد المخيف في صفوفها الآن MSG الذي يتكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان ، الذين يشكلون خطًا أماميًا قادرًا على مساعدة الكاتالونيين في تحقيق 100 هدف في الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة الإسبانية : بغض النظر عما يحدث من هنا ، يمكن للثلاثة أن يتعدوا 100 هدف في هذه في الموسم الجديد ، حيث أنه في 2018/19 ، شارك خط هجوم برشلون في 97 هدف ، وفي 2017/18 سجلوا 105 ، بينما في 2016/17 حصلوا على 117، لكن أفضل موسم استمتعت بهم جاء في 2015/16 ، عندما سجل ميسي 41 ، سواريز 59 وجريزمان 32 - أفضل سجلات للاثنين الأخيرين - بلغ مجموعها 132 هدفًا، الحصول عليها في نفس الملعب معًا هو أمر لم يتم رؤيته من قبل ، وسيتعين على إرنستو فالفيردي إيجاد طريقة لإنجاحه.