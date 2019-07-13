رياضة | عمر خريبين يطلب الرحيل عن الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر خريبين يطلب الرحيل عن الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحف سعودية صباح اليوم، بأن الدولي السوري "عمر خربين" مهاجم الفريق الهلالي قد تقدم بطلب إنتقال إلى إدارة فريقه، طالبًا منه السماح له بالرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لعدة أسباب بحسب ما أكده مصدر مقرب من اللاعب.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن إدارة الهلال قد تلقت طلب اللاعب بالفعل، مشددة على كونها لا تمانع في السماح للاعب بالرحيل عن الفريق ولكن في حالة وصول عرض مالي جيد يرضي طموحات إدارة الزعيم في الفترة المقبلة.

ويذكر بأن عدد من المقربين من اللاعب "عمر خربين" قد أكدوا بأن الدولي السوري مستاء للغاية من تعاقد الأهلي مع مدافع آسيوي في الساعات الماضية، وهو ما قد يجعل "عمر خربين" يخرج من قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد،وكذلك ظهور أنباء عن رغبة الهلال في التعاقد مع مهاجم جديد في الفريق، وبجانب وجود الفرنسي بافيتمبي جوميز، فإن "عمر خربين" يخشى بأن يكون حبيس الدكة في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت بأن خربين تلقى عروض من بعض الأندية العربية وبالتحديد من الإمارات، ولكن حتى الآن لم يحسم اللاعب موقفه تجاه هذه العروض.