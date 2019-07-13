رياضة | تدريبات بدنية مكثفة في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية مكثفة في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تخصيص فقرات بدنية مكثفة للاعبين خلال المران الصباحي الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي للفريق.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة بعد العودة لاستئناف التدريبات وعقب الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني أمس والقيام بجولة حرة .

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره اوكام الإسباني يوم الاثنين المقبل في آخر المباريات الودية للفريق بالمعسكر الخارجي.