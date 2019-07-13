رياضة | اليوم .. شابات الطائرة يواجهن بيرو فى بطولة العالم والعلم المصرى يزين الصالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. شابات الطائرة يواجهن بيرو فى بطولة العالم والعلم المصرى يزين الصالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى منتخبنا الوطنى للشابات للكرة الطائرة تحت 20 عاما فى ثان مبارياته فى بطولة العالم التى تستضيفها المكسيك حتى يوم 21 من يوليو الجارى مع منتخب بيرو ثالث العالم فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم السبت بتوقيت المكسيك السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب صالة نادى ليون الرياضى بمدينة ليون خواتا جواتا المكسيكة ضمن مباريات المجموعة الثانية ، ويلعب على نفس الصالة فى الثالثة عصر منتخب بولندا مع الصين ضمن المجموعة ذاتها ، يدخل منتخبنا اللقاء بعد.خسارته مساء أمس الجمعة بثلاثة أشواط نظيفة أمام الفريق البولندى بطل العالم والمرشح من ضمن المنتخبات الأربعة المرشحة للفوز باللقب ، جاءت نتيجة الأشواط 25 / 27 ، 25/ 14 ،25 / 11 ، ليحتل المركز الرابع بدون نقاط ، فى حين يحتل منتخب بيرو المركز الثانى فى المجموعة برصيد نفطتين من الفوز على التنين الصينى 3 / 2 بصعوبة ، ويعتلى المنتخب البولندى قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط حيث يواجه نظيره الصينى مساء اليوم والذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة

قدم منتخبنا مباراة قوية رغم فارق الإمكانيات الفنية والبدنية والجسمانية بينه وبين المنافس ، حيث يحتل منتخبنا المركز ال 16 عالميا ، وقد نال أداء المنتخب المصرى إعجاب الجماهير التى تابعت اللقاء ، ولكن مدة فترة الإعداد أثرت على مستوى اللاعبات سلبيا ، حيث يقول أحمد فتحى المدير الفنى إن إمكانيات اللاعبات أفضل من المستوى اللاتى ظهرن به أمام بولندا ، ولكن عدم إنتظام معظمهن فى التدريبات أدى إلى هبوط المستوى ، فى الوقت الذى حاول الجهاز الفنى رفع معدل اللياقة البدنية والفنية قدر المستطاع ولكن فترة الإعداد القصيرة لم تأت بالثمار المرجوة .

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أضاف المدير الفنى لمنتخبنا أن الفريق لعب ثلاث مباريات ودية فقط بواقع مباراة فى القاهرة أمام المنتخب المغربى ، ومباراتين أمام المنتخب المكسيكى فى معسكر الإعداد الذى سبق إنطلاق البطولة ، لافتا إلى أن الوقت لم يكن فى صالح منتخبنا نظر لأن معظم اللاعبات فى مرحلة الثانوية العامة ، وفضلن الدراسة على التدريب على اعتبار أنها المستقبل ، مضيفا أنهن أنهين الإمتحانات فى 3 يوليو الماضى ولم يكن هناك سوى تسعة أيام متبقية على البطولة ، وكان مستحيلا أن يلعب الفريق مزيدا من المباريات الودية أكثر من ذلك حتى لاتصاب للاعبات بالتعب والارهاق ، وربما تعرضن لإصابات جسدية ، مشددا أن اللاعبات كان يأتين مرة واحدة فى الأسبوع للتدريب بشكل متقطع ، فى الوقت الذى استعدت المنتخبات الأخرى للبطولة بعدة أشهر خاضوا فيها أكثر من 25 مباراة دولية ودية .

أشار إلى أن أداء منتخبنا أمام بولندا مرضى تمام فى ضوء انه منتخب بطل العالم ومرشح للقب ، لافتا إلى أنه يحاول أن يدخل اللاعبات أجواء البطولة حتى يرتفع مستواهن الفنى والبدنى من مباراة إلى أخرى ، مضيفا أن فرق المجموعة قوية ، ومع ذلك سوف يعلن المنتخب المصرى عن وجوده رغم صعوبة المواجهات المقبلة ، معلنا انه يسعى إلى أن يحسن المنتخب تصنيفه العالمى فى الفترة القادمة ، مؤكدا انه سعيد للغاية لان العلم المصرى يزين الصالة التى تقام عليها المنافسات ، حيث يقع فى منتصف الصالة المغطاة بالظبط ، بين علامى كوبا وأمريكا .

من ناحية أخرى تقام اليوم أيضا سبع مواجهات أخرى فى البطولة ، فيلعب المنتخب الإيطالي مع نظيره الكوبى ، وأمريكا مع المكسيك فى المجموعة الأولى ، وصربيا مع الارجنتين ، وروسيا مع تركيا فى المجموعة الثالثة ، واليابان مع البرازيل ، ورواتدا مع الدومينكان فى المجموعة الرابعة .