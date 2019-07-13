رياضة | تقسيمة قوية للأهلي في المران الصباحي

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أجرى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية بالكرة للاعبين خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا. وركز المدير الفني خلال التقسيمة على سرعة نقل الكرة وإنهاء الهجمة بشكل سليم لتجهيز جميع اللاعبين لاستئناف المباريات المتبقية فى مسابقة الدوري. ويخوض الاهلي مباراة ودية أمام فريق اوكام الإسباني يوم الاثنين المقبل قبل ختام المعسكر الخارجي.

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