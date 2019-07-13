الشرطة البرازيلية تحقق مع متهمة نيمار دا سيلفا بالاغتصاب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تجري شرطة مدينة سان باولو البرازيلية، تحققا مع عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي، التي اتهمت مواطنها اللاعب نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصابها.
صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ذكرت أن الشرطة تشتبه في أن تكون عارضة الأزياء مع أحد محاميها، قد ابتزا اللاعب الدولي البرازيلي، بفيديو الاغتصاب المزعوم من أجل الحصول على المال.
ناجيلا كانت قد اتهمت مواطنها نيمار، باغتصابها في أحد الفنادق في باريس منتصف مايو الماضي، وانتشر مقطع فيديو قصير مدته نحو دقيقة واحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا حدث بين اللاعب وعارضة الأزياء في غرفة داخل أحد الفنادق.
تريندادي أكدات بعدها أن لديها فيديو آخر، يوثق تعرضها لاعتداء جنسي من قبل نيمار، قبل أن تدعي أن الفيديو سرق من منزلها.
إلا أن نيمار يصر على أن اتهامات المدعية ليست سوى أكاذيب وافتراءات، وأن كل ما حدث بينهما كان برضى الطرفين، مؤكدا أن مواطنته وأحد محاميها طلبا منه أموالا خلال لقاء جمعهم في وقت لاحق بعد الواقعة.
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