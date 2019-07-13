شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد قائد فريق اليد أحمد الأحمر لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

جدد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور، عقد اللاعب أحمد الأحمر، كابتن فريق كرة اليد بالنادي ومنتخب مصر لموسمين قادمين.

ويعد أحمد الأحمر من أفضل وأبرز لاعبي كرة اليد في تاريخ مصر، وحقق العديد من الألقاب والبطولات مع الزمالك والمنتخب، ومن اللاعبين المميزين في تاريخ اللعبة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة مونديال اليد للأندية، والتي ستقام في مدينة الدمام بالسعودية نهاية الشهر المقبل.