شكرا لقرائتكم خبر عن بلماضي مدرب الجزائر: جاهزون لمواجهة نيجيريا والتاريخ لن يمنح أفضلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، جاهزية فريقه للمباراة المقررة غدا الأحد أمام نظيره النيجيري على ملعب استاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت للحديث عن المباراة :«لا يوجد فريق أفضل من الآخر في الدور قبل النهائي بناء على تاريخه، الأفضل على الملعب هو من سيفوز.»

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وأثنى بلماضي على بغداد بونجاح لاعب المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، والذي كان قد أبدى أسفا وتأثرا شديدين إثر إهدار ضربة جزاء للفريق في المباراة أمام كوت ديفوار في دور الثمانية والتي انتهت بفوز الجزائر «4-3» بضربات الجزاء الترجيحية عقب التعادل «1-1»، في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال بلماضي :«بغداد بونجاح هو أحد أفضل المهاجمين في العالم وسجل لنا أهدافا في التصفيات ويعمل لمصلحة الفريق، وإهدار ضربة الجزاء أمام كوت ديفوار ليست نهاية العالم.»

وأضاف :«نحن على بعد خطوتين من تحقيق اللقب وهما في منتهى الصعوبة وعلينا أن نكون جاهزين».

وأوضح :«لعبت في استاد القاهرة في تصفيات كأس العالم 2002، موقفي كلاعب مختلف تماما عنه كمدير فني وأتطلع الآن للفوز واستغلال خبرتي السابقة، وعندما لعبت هنا كنا نواجه فريقا مختلفا وخسرنا، لكن غدا سأحاول تقديم ما هو أفضل.»

يشار إلى أن الجزائر فازت ببطولة أمم أفريقيا عام 1990عندما اقيمت على ارضه.، فيما فازت نيجيريا باللقب ثلاثة مرات أعوام 1980و1994و2013.